Man krijgt schok van 10.000 volt, raakte stroomkabel tijdens werkzaamheden

Vandaag om 12:31 • Aangepast vandaag om 12:46
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Een man is vrijdagochtend gewond geraakt tijdens werkzaamheden aan de Tolburgstraat in Den Bosch. Hij zou aan het werk zijn geweest aan een KPN-kabel en daarbij een stroomkabel hebben geraakt. Dit zou hem een schok van 10.000 volt hebben opgeleverd. 

Redactie

Mensen in de buurt hebben de man eerste hulp verleend. Hij is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Korte stroomuitval in het centrum
Het doorknippen van de stroomkabel zou hebben geleid tot een korte stroomuitval in het centrum van de stad. Dertig tot veertig auto's konden enige tijd de nabijgelegen parkeergarage Q-Park Arena niet uit. Die auto's werden rond kwart voor een via  de ingang uit de garage geleid.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
