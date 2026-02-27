Advertentie
Gewonde man (35) gevonden in huis in Breda, drie mensen aangehouden
Vandaag om 13:42 • Aangepast vandaag om 16:43
In een huis aan de Plataanstraat in Breda is vrijdagmiddag een gewonde man gevonden. Hij zou zijn neergestoken. De politie heeft drie mensen aangehouden, waaronder de vriendin van het 35-jarige slachtoffer. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.
Twee van de drie verdachten liepen toen agenten aankwamen bij het huis naar buiten.
Agenten zijn een onderzoek gestart en roepen getuigen op zich te melden.
Advertentie
Advertentie