Gewonde man gevonden in huis in Breda, twee mensen meegenomen naar bureau

In een huis aan de Plataanstraat in Breda is vrijdagmiddag een gewonde man gevonden. Hij zou zijn neergestoken. De politie heeft voor de zekerheid twee mensen aangehouden en meegenomen naar het bureau. Zij liepen toen agenten aankwamen bij het huis naar buiten.

De gewonde man is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie geeft aan dat zij nog niet weten wie hij precies is.

Agenten zijn een onderzoek gestart en roepen getuigen op zich te melden. De steekpartij zou ook buiten plaats kunnen hebben gevonden.