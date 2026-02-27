Lijsttrekker plakt duct tape op gezicht na vandalisme: 'Niet negeren'

In de gemeente Maashorst zijn twintig tot vijfentwintig verkiezingsposters vernield, beklad en weggehaald. De posters van partij Jong Maashorst werden met duct tape beplakt. Lijsttrekker Ramona Sour besloot met een video op social media op een ludieke manier te reageren, maar ze baalt wel. "Ik had liever geen filmpje willen maken, maar ik kan het niet negeren."

'Heel teleurstellend dat dit allemaal gebeurt' "We hebben verschillende mensen op onze posters staan, en allemaal kregen ze een kruis door het gezicht en werd er tekst onder gezet", zegt Sour. Zo staat er op sommige posters met grote letters 'FvD'. "We hebben geprobeerd het eraf te halen, maar dat scheurt natuurlijk helemaal kapot. Dan blijft er ook weinig van je poster over."

De vandalen lijken hun best te hebben gedaan om geen bord over te slaan. Alle posters van Jong Maashorst die in de Kornetstraat richting de Pastoor Spieringstraat waren opgehangen, moesten het ontgelden.

De dader(s) lijkt het niet alleen te hebben voorzien op Jong Maashorst. In een ander gebied, richting Uden-Zuid, zijn zelfs borden verdwenen. Dit waren posters van het CDA, de SP en de VVD. "Die zijn in de struiken gegooid", verklaart Sour. "Heel teleurstellend dat dit allemaal gebeurt."

Duct tape op gezicht

Als reactie op de bekladding zette Jong Maashorst donderdag een filmpje online op social media. Ramona Sour heeft daar, net als op de poster, duct tape op haar gezicht geplakt. "Hé duct tape-plakker", zegt ze op de beelden. "Zet jij op 18 maart ook jouw kruisje bij mij?", doelend op de gemeenteraadsverkiezingen.

Sour had het filmpje naar eigen zeggen liever niet gemaakt. "Maar ik kan het ook niet negeren. Zo proberen we op een ludieke manier toch een tegengeluid te bieden aan degenen die dit hebben gedaan. We maken van de nood een deugd."

Veel positieve reacties op comeback

De tegenactie wordt door veel mensen gewaardeerd. "Mijn stem zou je hebben als ik in Maashorst had gewoond", schrijft iemand in de reacties. "Goeie comeback!", vindt een ander. De lijsttrekker krijgt zelf ook veel reacties binnen. "Ik had niet verwacht dat het zoveel zou zijn."

Het is nog onduidelijk of de gemeente op zoek gaat naar de dader(s). De politieke partijen moeten in ieder geval nieuwe borden regelen. "We zijn ermee bezig, maar helaas zijn dit dus weer nieuwe kosten", besluit Sour.