Simone kan het nog bijna niet geloven, ze heeft een standbeeld in Tilburg

“Het is heel absurd om jezelf zo in 3D te zien”, lacht Simone Narraina als ze naast haar eigen standbeeld staat. Van onder een rood doek verscheen een paar minuten daarvoor een levensgrote, witte sculptuur op het Stadhuisplein in Tilburg. Met het standbeeld van de ‘gewone Tilburger’ wil de gemeente de aandacht vestigen op de gemeenteraadsverkiezingen en laten zien dat iedere stem belangrijk is.

Dat is nodig ook, want bij de laatste verkiezingen in 2022 zette slechts iets meer dan veertig procent van de Tilburgers een rood bolletje. Daarom vond Simone het belangrijk om mee te doen aan het project. “Het was een oproep via de actiegroep de Dolle Mina’s, een actiegroep die opkomt voor de rechten van vrouwen”, legt ze uit. Maar voordat ze de keuze maakte om mee te doen, moest ze daar nog wel goed over nadenken. “Iedereen gaat er toch een mening over hebben, maar het gaat voor mij ook over de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte. Juist daarom wilde ik het doen. Ik ben er heel trots op.”

“Ik vind dat ik een hele krachtige pose heb, die zegt: ga stemmen.”

Een tijd geleden moest de Tilburgse model staan, maar niet zo lang als je misschien zou denken. “Er werd een 3D-scan van me gemaakt, dan gaan ze met zo’n apparaatje langs je heen en moest ik heel stil blijven staan. Het duurde maar zo’n vijf minuten”, vertelt ze. Toch was het behoorlijk spannend. “Toen ik daar stond, was ik me ervan bewust dat ik op die manier zou worden vereeuwigd.”

Tevreden is Simone zeker met het standbeeld dat nu nog op het Stadhuisplein staat. “Ik vind dat ik een hele krachtige pose heb, die zegt: ga stemmen.” Maar toch vindt ze niet alles mooi. “Mijn outfit komt helemaal niet over”, lacht ze. “Je ziet het printje niet en ik had oorbellen in en armbanden om, maar die zijn niet meegescand. Maar ze lijkt alsnog op me.”

“Een stem uitbrengen kan soms heel klein voelen, maar het kan echt grote gevolgen hebben.”

Over een tijdje verhuist ‘Simone’ naar de Tilburgse raadszaal. Op die manier is er altijd een ‘gewone’ Tilburger die meekijkt tijdens belangrijke beslissingen. “Ik hoop dat het een krachtig symbool uitdraagt en dat de Tilburger daardoor niet alleen aanwezig is in beleid.” Burgemeester Gräper was aanwezig bij de onthulling en ze is blij dat Tilburg een van de zes steden in Nederland is waar zo’n standbeeld van de gewone inwoner te zien is. “We hopen dat mensen zich trots gaan voelen op het moment dat ze gaan stemmen”, legt ze uit. “Een stem uitbrengen kan soms heel klein voelen, maar het kan echt grote gevolgen hebben.”

“Als je iets aan te merken hebt, is het belangrijk om je stem te laten horen.”