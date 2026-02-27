EOD haalt explosief weg uit pand met Oekraïne- en kinderopvang

De politie heeft vrijdagmiddag een pakketje met een explosief gevonden in een pand aan de Deken van Mierstraat in Veghel. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nam het mee en liet het op een afgelegen plek in Veghel ontploffen. Volgens de politie is een verwarde man die verbleef in een zorginstelling in het pand, betrokken bij de situatie.

In het pand zijn onder andere ook een kinderopvang en Oekraïneopvang gevestigd.

EOD opgeroepen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen. In het pand werd een klein pakketje gevonden met een explosief. De EOD nam het pakket mee en liett het op een afgelegen plek in Veghel tot ontploffing komen.

De politie zegt dat een verward persoon betrokken is. De man verbleef in de zorginstelling in het pand, maar was sinds donderdagavond niet meer gezien. Medewerkers van de zorginstelling maakten zich zorgen en betraden vrijdagmiddag zijn kamer. Toen werd het pakketje ontdekt.

Oekraïners op straat

In het pand wonen ook veertig Oekraïners. Een aantal stond lange tijd op straat met slippers en badjas aan. Rond kwart voor zeven meldde de politie dat de bewoners weer terug konden naar hun woning. Het onderzoek naar het explosief gaat verder.