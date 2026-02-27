Tilburgse kunstenaar had Cultuurprijs echt niet zien aankomen

De Tilburgse kunstenaar Tommy van der Loo heeft de Cultuurprijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant gewonnen. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor de cultuur en/of natuur van Brabant. Het Cultuurfonds wilde het nieuws volgende week pas bekendmaken, maar Omroep Brabant kwam er eerder achter. De beeldhouwer zelf is compleet verrast: "Ik wist even niet wat ik moest zeggen, hoezo ik?"

Floor Foole Geschreven door

Overrompeld en verbaasd. Dat zijn de woorden die Tommy gebruikt om zijn gevoel te omschrijven bij het horen van het nieuws. Bij de prijs hoort een kleine overzichtstentoonstelling van zijn werk in een Brabants museum, de locatie is nog niet bekend. Daarnaast ontvangt hij een geldbedrag van 10.000 euro om in zijn beeldend werk te investeren.



Opkomende kunstenaar

"Ik ben heel trots dat ik de prijs krijg, maar hoewel ik al lang bezig ben, had ik dit echt niet verwacht." Van der Loo is een opkomende kunstenaar; zijn werk is aangekocht door Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en hij heeft een expositie bij de Kunsthal gehad. Ook maakte hij een tijdelijk herdenkingsmonument voor de afschaffing van slavernij in Eindhoven en strijdt hij nog voor het definitieve kunstwerk. Toch is hij bij het grote publiek lang niet zo bekend als eerdere winnaars, zoals Piet Hein Eek en René Daniëls. "Daarom had ik het ook echt niet zien aankomen. Maar ik ben er wel heel blij mee", geeft hij aan. "Het is een enorm compliment om het zo te lezen. Echt een pluim op mijn werk. Ze gaven aan dat ze de vormtaal van mijn beelden, de verhalende kracht en de manier waarop ik dingen bevraag erg aansprekend vinden." Het Cultuurfonds zelf wil het juryrapport nog niet delen en wacht met een inhoudelijke reactie totdat ze het nieuws officieel bekendmaken.

Tommy studeerde beeldhouwen aan de kunstacademie in Tilburg en kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. "Ik ga soms bijna wetenschappelijk te werk, ik stel vragen en doe onderzoek. Maar ik kan het natuurlijk ook daadwerkelijk uitwerken en met mijn handen aan de slag."

Kunstenaar Tommy van der Loo (foto: Floor Foole).