Tilburgse kunstenaar had Cultuurprijs echt niet zien aankomen
De Tilburgse kunstenaar Tommy van der Loo heeft de Cultuurprijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant gewonnen. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor de cultuur en/of natuur van Brabant. Het Cultuurfonds wilde het nieuws volgende week pas bekendmaken, maar Omroep Brabant kwam er eerder achter. De beeldhouwer zelf is compleet verrast: "Ik wist even niet wat ik moest zeggen, hoezo ik?"
Overrompeld en verbaasd. Dat zijn de woorden die Tommy gebruikt om zijn gevoel te omschrijven bij het horen van het nieuws. Bij de prijs hoort een kleine overzichtstentoonstelling van zijn werk in een Brabants museum, de locatie is nog niet bekend. Daarnaast ontvangt hij een geldbedrag van 10.000 euro om in zijn beeldend werk te investeren.
Opkomende kunstenaar
"Ik ben heel trots dat ik de prijs krijg, maar hoewel ik al lang bezig ben, had ik dit echt niet verwacht." Van der Loo is een opkomende kunstenaar; zijn werk is aangekocht door Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en hij heeft een expositie bij de Kunsthal gehad. Ook maakte hij een tijdelijk herdenkingsmonument voor de afschaffing van slavernij in Eindhoven en strijdt hij nog voor het definitieve kunstwerk. Toch is hij bij het grote publiek lang niet zo bekend als eerdere winnaars, zoals Piet Hein Eek en René Daniëls.
"Daarom had ik het ook echt niet zien aankomen. Maar ik ben er wel heel blij mee", geeft hij aan. "Het is een enorm compliment om het zo te lezen. Echt een pluim op mijn werk. Ze gaven aan dat ze de vormtaal van mijn beelden, de verhalende kracht en de manier waarop ik dingen bevraag erg aansprekend vinden." Het Cultuurfonds zelf wil het juryrapport nog niet delen en wacht met een inhoudelijke reactie totdat ze het nieuws officieel bekendmaken.
Tommy studeerde beeldhouwen aan de kunstacademie in Tilburg en kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. "Ik ga soms bijna wetenschappelijk te werk, ik stel vragen en doe onderzoek. Maar ik kan het natuurlijk ook daadwerkelijk uitwerken en met mijn handen aan de slag."
Racisme en discriminatie
Eerder verscheen bij Omroep Brabant de documentaire ‘Spiegelbeeld’ over zijn werk, die is te zien op Brabant++++++++++++++-. In deze documentaire gaat hij op zoek naar welke invloed superioriteitsdenken, racisme en kleur in zijn leven spelen. Zijn moeder komt van Curaçao en zijn vader uit Udenhout. Zijn vader is ook een beeldhouwer.
Tommy is geboren en getogen in Udenhout. Hij heeft meerdere ervaringen met discriminatie gehad en verwerkt die in zijn beeldhouwwerken. Identiteit en beeldvorming zijn belangrijk voor hem: hoe kijk jij naar de ander, en hoe kijkt de ander naar jou? In de documentaire maakte Tommy ook een beeld van een frater van Tilburg. De fraters van Tilburg vormen een broederschap die wereldwijd onderwijs hebben gegeven en dat nog steeds doen. Tommy dook diep in deze geschiedenis en ontdekte veel parallellen met zijn eigen leven. Ook zijn ouders hebben een link met de fraters: zijn vader maakte een beeld over hen en zijn moeder heeft les van de fraters gehad.
"De documentaire op Omroep Brabant heeft zeker bijgedragen aan de bekendheid van mijn werk en misschien ook aan het winnen van de prijs. Een van de commissieleden had de uitzending gezien, houdt zich ook bezig met de fraters van Tilburg, en toen is het balletje gaan rollen", zegt hij.
Prestatiedruk
Naast het grote geluk van het winnen van de prijs ervaart Tommy ook de keerzijde: prestatiedruk. "Het is heel mooi en eervol om een prijs te krijgen, maar je moet het ook waarmaken. Het kunstenaarsleven is moeilijk; de ene keer gaat het heel goed, maar dat biedt geen garanties. Ik krijg ook regelmatig nee te horen; eigenlijk moet je elke keer opnieuw auditie doen. Dat maakt alles onzeker en ik heb geen stabiel inkomen. Daarom geef ik nog twee dagen per week les op de Ruivenmavo in Berkel-Enschot, zodat ik een basis heb voor mijn gezin. Het blijft een onzeker bestaan."