Frank pleit voor Brabants lespakket: 'Niemand praat meer zoals mijn oma'

Frank Lammers vindt het eeuwig zonde dat het Brabantse dialect steeds meer verdwijnt. “Zoals mijn oma praatte, zo praat niemand meer", concludeert hij. In de nieuwe aflevering van de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers Luisteren' pleit hij daarom half grappend, maar met een serieuze ondertoon, voor Brabantse les op school.

Redactie Geschreven door

Als het aan de acteur en zijn co-host Nina van den Broek ligt moeten kinderen straks gewoon weer leren wat een 'beurs' is en zeggen ze weer vaker 'houdoe' tegen de juf. Ook zou het mooi meegenomen zijn als kinderen in de toekomst weer weten wat 'sunt' nou precies betekent. Van grap naar plan

Het gesprek begint met een verwijzing naar het besluit van de Provinciale Staten van Friesland om Friese les verplicht te maken. "Waarom doen wij dat niet?, vraagt Nina zich af. "Anders is ons dialect over honderd jaar verdwenen", vreest ze.

Frank hoeft er niet lang over na te denken. Volgens hem zou een uurtje dialect per week op school helemaal geen gek idee zijn. Niet om beschaafde Brabantse dialect her in te voeren, maar juist om kinderen kennis te laten maken met hun eigen taal en omgeving. “Het dialect moet bewaard blijven." Weten waar je vandaan komt

Voor Frank gaat het om meer dan taal alleen. Het dialect hoort volgens hem bij iemand zijn identiteit. Het is onderdeel van wie je bent en waar je vandaan komt. Zijn voorstel: combineer taal, geschiedenis en Brabantse mentaliteit in één lokaal lespakket. "Als je je wortels kent, snap je beter wie je bent." En als je een onvoldoende haalt? "Dan flikker maar op", zegt hij lachend. Nina en Frank besluiten tijdens de opname meteen het goede voorbeeld te geven en zetten de rest van de nieuwe podcastaflevering gewoon in het plat Brabants voort.

Beluister de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren