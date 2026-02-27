Drie auto's botsen in Helmond, alleen blikschade

Op de A270, de weg van Eindhoven naar Helmond, zijn vrijdagmiddag ter hoogte van de kruising met de Brandevoortsedreef drie auto's op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond.

Op de kruising vinden werkzaamheden plaats en hierdoor is de verkeerssituatie aangepast. Wel is de kruising beveiligd met verkeerslichten die in werking zijn.

Twee auto’s die vanuit Eindhoven kwamen botsten op een auto die de weg wilde oversteken.