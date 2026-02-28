Deze prof zit midden in een zeer bijzonder voetbalsprookje: 'Gekkenhuis'

Hij noemt het zelf een bizarre periode. Jordi Altena (22) uit Sleeuwijk voetbalde vorig jaar nog bij de amateurs van De Treffers, maar draagt inmiddels het shirt van de Schotse koploper Heart of Midlothian. De Champions League lonkt en ook buiten het voetbal om vermaakt hij zich opperbest. “Edinburgh is een gruwelijke stad.”

Altena, die begon met voetballen bij VV Sleeuwijk, haalde bij Vitesse het profvoetbal, maar in 2024 leek de droom voorbij. Hij koos voor Tweededivisionist De Treffers uit Groesbeek. “Eerlijk gezegd was dat een deuk in mijn eergevoel. Vrijwel iedereen dacht dat het klaar was voor mij, maar ik ben altijd blijven geloven in een terugkeer als prof. Zelfs toen ik bij De Treffers even op de bank zat ben ik doorgegaan. Ik had mezelf gek kunnen maken, maar ik ben juist alleen maar sterker geworden.” Het was RKC Waalwijk dat hem afgelopen zomer oppikte bij De Treffers. Al snel verbeterde hij zijn contract in Waalwijk, maar in de winterstop besloot hij te vertrekken. De Schotse koploper Heart of Midlothian had een bedrag van naar verluidt 1,5 miljoen euro over voor de Sleeuwijker. “Eerst verliep mijn carrière op een manier die ik niet wilde en nu kwam deze stap. Een droom die uitkomt.”

Altena is van origine een middenvelder, maar bij RKC Waalwijk en nu ook bij Hearts moet hij zich richten op de rechtsbackpositie. “In Waalwijk kreeg ik een redelijk vrije rol. In Schotland worden er andere dingen gevraagd van een verdediger. Aan de bal voel ik me comfortabel, maar hier moet ik ook koppen en veel verdedigend werk opknappen. Het gaat gelukkig goed en ik ben gewend om te spelen op een hoge intensiteit. De volgende stap is een vaste basisplaats veroveren, daar heb ik vertrouwen in.”

"Er staan echt wel toppers op het veld."

In Schotland zijn Celtic en Glasgow Rangers de twee grootmachten. In 1985 werd voor het laatst een andere club kampioen: Aberbeen onder leiding van Alex Ferguson. Hearts is met nog tien wedstrijden te gaan de verrassende lijstaanvoerder met een voorsprong van vier punten. “Als je dit vorig seizoen binnen de club had gezegd, dan had iedereen er direct voor getekend”, zegt Altena. “Het is tot nu een seizoen waar veel goed valt. De spelers, maar ook de stafleden en supporters hebben enorm veel passie. Op papier hebben we minder bekende spelers dan de clubs uit Glasgow, maar er staan echt wel toppers op het veld.”

De titel is nu het doel bij de viervoudig landskampioen, waarbij de laatste keer in 1960 was. “Die droom is steeds realistischer aan het worden. Het leeft enorm in de stad, iedereen heeft het erover. Natuurlijk is er druk dat we moeten winnen, maar er is nul vorm van stress. Het is op de tribunes al een gekkenhuis, maar moet je je eens voorstellen als er een kampioensfeest is.” Op sportief en persoonlijk vlak voelt Altena zich geweldig. Er is één wat minder punt na zijn verhuizing. “Ik dacht dat het weer in Schotland vergelijkbaar was met Nederland, maar hier is het nog slechter”, zegt hij lachend. “Het leven is wel geweldig, ik woon in een fantastische stad. Het afgelopen jaar was bizar, ik besef het misschien nog niet helemaal.”