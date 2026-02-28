Gemeenteraadsverkiezingen 2026: kijk hier waar je kunt stemmen in Brabant

Op 18 maart 2026 is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. In heel Brabant openen honderden stemlokalen hun deuren. Benieuwd waar jij je stem kunt uitbrengen? Hier vind je een overzicht van de stemlocaties in jouw gemeente.

Het lijkt misschien nog maar kort geleden dat we naar de stembus gingen voor de landelijke verkiezingen, maar de gemeenteraadsverkiezingen draaien om heel andere onderwerpen. Hier gaat het om beslissingen dicht bij huis: woningbouw, verkeer, veiligheid, duurzaamheid en voorzieningen in jouw stad of dorp.

Ook de partijen verschillen per gemeente. Zo ziet het verkiezingsprogramma van de gemeenteraad in Tilburg er anders uit dan dat van de gemeenteraad in Oss of Eindhoven. Je stemt dus echt voor de koers van je eigen gemeente.

Bijzondere stemlocaties voor de Gemeenteraadsverkiezingen

Wie denkt dat stemmen alleen kan in een buurthuis of gymzaal, heeft het mis. In Brabant zijn ook dit jaar weer een aantal bijzondere stemlocaties ingericht.