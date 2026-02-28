Gemeenteraadsverkiezingen 2026: kijk hier waar je kunt stemmen in Brabant
Op 18 maart 2026 is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. In heel Brabant openen honderden stemlokalen hun deuren. Benieuwd waar jij je stem kunt uitbrengen? Hier vind je een overzicht van de stemlocaties in jouw gemeente.
Het lijkt misschien nog maar kort geleden dat we naar de stembus gingen voor de landelijke verkiezingen, maar de gemeenteraadsverkiezingen draaien om heel andere onderwerpen. Hier gaat het om beslissingen dicht bij huis: woningbouw, verkeer, veiligheid, duurzaamheid en voorzieningen in jouw stad of dorp.
Ook de partijen verschillen per gemeente. Zo ziet het verkiezingsprogramma van de gemeenteraad in Tilburg er anders uit dan dat van de gemeenteraad in Oss of Eindhoven. Je stemt dus echt voor de koers van je eigen gemeente.
Bijzondere stemlocaties voor de Gemeenteraadsverkiezingen
Wie denkt dat stemmen alleen kan in een buurthuis of gymzaal, heeft het mis. In Brabant zijn ook dit jaar weer een aantal bijzondere stemlocaties ingericht.
Zo openen onder meer Nationaal Monument Kamp Vught, meerdere Brabantse treinstations en bekende poppodia als Poppodium 013 (Tilburg), Poppodium Willem Twee (‘s-Hertogenbosch) en Poppodium Phoenix (Breda) hun deuren als stemlokaal.
Let op: je mag alleen stemmen in de gemeente waar je staat ingeschreven.
Bekijk hieronder in het kaartje, welke locaties in jouw gemeente als Stemlokaal dienen.
De meeste stembureaus zijn op 18 maart 2026 open van 07.30 uur tot 21.00 uur. Voor de exacte openingstijden en adresgegevens, verwijzen we je graag door naar deze kaart. Hier is ook te zien, welke speciale voorzieningen op de betreffende locatie aanwezig zijn.
