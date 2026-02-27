Verdachten overval Deurne opgepakt na tip oplettende buurtbewoner

De verdachten van een overval in een huis aan de Jeroen Boschstraat in Deurne komen uit Valkenswaard (25), Rotterdam (16) en Almere (22). De mannen vielen in de nacht van donderdag op vrijdag rond half een het huis binnen, bedreigden de bewoners en werden later in de wijk opgepakt.

De bewoners hoorden geluiden bij de deur en ontdekten dat twee mannen via de voordeur het huis waren binnen gedrongen. Het slachtoffer werd direct geslagen met een vuurwapen en raakte gewond.

De mannen bedreigden de bewoners met het vuurwapen. Ze gingen er vandoor met geld, sieraden en de sleutels van het huis en de auto.

Tip van buurtbewoner

Door een tip van een oplettende buurtbewoner kwam de politie verderop in de wijk bij de twee mannen uit. Zij verscholen zich, met een derde verdachte, in een voertuig op het Knoflookpad.

De drie mannen werden aangehouden en agenten vonden de gestolen spullen en een vuurwapen. De verdachten zijn een man uit Valkenswaard (25), een man uit Almere (22) en een jongen (16) uit Rotterdam. Ze zitten vast voor verhoor. Het onderzoek naar de overval gaat verder.