Geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg dit weekend, NS zet bussen in

Er wordt dit weekend in Brabant gewerkt aan het spoor. Daarom rijden er tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Tilburg en Eindhoven geen treinen.

De werkzaamheden duren van vrijdagnacht half twee tot maandagnacht vier uur. Overdag worden er bussen ingezet tussen Tilburg en Boxtel. Ook tussen Den Bosch en Tilburg kan je met de bus.

Treinreizigers moeten rekening houden met vijftien tot dertig minuten extra reistijd. De NS laat weten dat er ook geen nachttreinen rijden.