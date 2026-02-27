Navigatie overslaan

Geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg dit weekend, NS zet bussen in

Vandaag om 17:00 • Aangepast vandaag om 17:20
Archieffoto: Karin Kamp
Er wordt dit weekend in Brabant gewerkt aan het spoor. Daarom rijden er tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Tilburg en Eindhoven geen treinen. 

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

De werkzaamheden duren van vrijdagnacht half twee tot maandagnacht vier uur. Overdag worden er bussen ingezet tussen Tilburg en Boxtel. Ook tussen Den Bosch en Tilburg kan je met de bus.

Treinreizigers moeten rekening houden met vijftien tot dertig minuten extra reistijd. De NS laat weten dat er ook geen nachttreinen rijden.

