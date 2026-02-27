Navigatie overslaan

Premier Jetten kreeg in twee dagen 200 homofobe berichten op X

Vandaag om 17:03 • Aangepast vandaag om 17:17
Premier Jetten krijgt de voorzittershamer van oud-premier Schoof (foto: ANP).
In de eerste dagen van zijn premierschap kreeg Rob Jetten op de X-berichten die hij plaatste ruim tweehonderd homofobe reacties. Dat concludeert NRC na het bekijken van het X-account van premier Jetten, @MinPres.

Daan Daniëls

NRC bekeek het X-account van de Udense premier, dat maandag werd overgezet van Dick Schoofs naam op die van Rob Jetten, en analyseerde ruim vijfduizend reacties op X-berichten die in de eerste twee dagen van Jettens premierschap werden geplaatst. 

Meer dan tweehonderd van die berichten, geplaatst door ruim honderdtachtig unieke accounts, bevatten homohaat. Daaronder vallen scheldwoorden, stereotyperingen, met kunstmatige intelligentie bewerkte afbeeldingen van Jetten en mensen die schrijven dat ze een homoseksuele premier 'Nederland onwaardig' vinden.

NRC legde zich toe op het X-account @MinPres, aangezien dat met 1,3 miljoen volgers het grootste officiële socialemedia-account van de premier is.

