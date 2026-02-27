9 jaar cel voor Antoon R. en tranen om Mathieu: dit gebeurde vandaag

Lentetemperaturen, 9 jaar cel voor Antoon R. en tranen om Mathieu: dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

Redactie Geschreven door

Na een koud weekend schiet de temperatuur in Brabant volgende week weer richting de 20 graden. Vrijdag is helder en zonnig begonnen, maar in de middag neemt de bewolking toe met wat lichte regen. Het weekend verloopt wisselvallig met buien en rond de 12 graden, maar na het weekend draait de wind naar het zuiden. Dan krijgen we opnieuw warmere lucht met temperaturen van 15 graden en hoger, mogelijk zelfs 18 of 19 graden in de loop van de week. De zuidenwind heeft de koude lucht helemaal naar het noorden van Europa geblazen en die komt voorlopig niet terug. Hier lees je de volledige weersverwachting:

Waarom bieden wildvreemden massaal hulp aan mensen in nood? Na het artikel over de gestolen kinderwagen van Naomi uit Dongen en de gratis vakantie voor Samantha uit Tilburg reageerden honderden mensen. Het antwoord is volgens hoogleraar Filantropie Ren Bekkers simpel: empathie en herkenning. Mensen kunnen zich inleven in de situatie en denken: wat zou het prettig zijn als iemand mij dan ook hielp. Sociale media spelen hierbij een belangrijke rol, al waarschuwt Bekkers dat spullen geven niet altijd efficiënter is dan geld vanwege logistieke kosten. Lees hier de analyse.

De 70-jarige Mathieu uit Stokhasselt in Tilburg Noord, een van de armste buurten van Brabant, vertelde afgelopen weekend zijn verhaal over schulden en armoede. Hij doet nooit de verwarming aan vanwege geldgebrek. Op zijn verhaal kwamen massaal reacties binnen van Brabanders die hem gratis kleding, eten, dekens en zelfs een tv wilden geven. Een buurtgenoot met chronische depressie die zelf jarenlang zonder verwarming leefde, maakte een doos vol lekkers en gaf hem een warme winterjas. Bij het moment kregen beide mannen tranen in hun ogen. Lees hier het hele verhaal.

Antoon R. (32) uit Oss heeft negen jaar cel gekregen voor het doodschieten van Peter Netten (30) op een woonwagenkamp in 2018. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de zoon van godfather Martien R., terwijl de rechtbank hem eerder nog vrijsprak wegens gebrek aan bewijs. Het hof gebruikte opnames uit Operatie Alfa als cruciaal bewijs, waaronder gesprekken waarin Martien R. instructies gaf aan zijn zoon en waarin te horen was dat Antoon zijn handen waste met bijtend middel. De ruzie die tot de schietpartij leidde ontstond na een familiefeestje en was volgens de rechtbank 'niet meer dan die van twee kleuters op een kinderfeestje', maar werd beslecht als zware criminaliteit. Check het hier.