Van der Poel over Omloop: 'Niet alle druk rust op mijn schouders'

Wielrenner Mathieu van der Poel staat zaterdag met ambitie, maar zonder veel druk aan de start in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat zei de 31-jarige Nederlander een dag voor zijn seizoensstart op de weg. Hij debuteert in de openingsklassieker van het Belgische voorjaar.

Volgens Van der Poel heeft zijn ploeg meerdere opties. "Niet alle druk rust op mijn schouders", zei hij via zijn ploeg Alpecin-Premier Tech. "Ik start altijd met ambitie, maar met Jasper Philipsen en Kaden Groves hebben we ook jongens achter de hand die kunnen overleven en eventueel via de sprint kunnen winnen. Dat creëert mogelijkheden."

Van der Poel, die een week vakantie nam na het veroveren van zijn achtste wereldtitel veldrijden, nam pas maandag de beslissing om de Omloop te rijden.

"In die korte periode verlies je uiteraard niet je conditie, maar het viel toch wat tegen, als ik eerlijk ben. Maar goed, ik zei eerder al dat ik wilde afwachten hoe ik mijn eerste trainingsblok verteerde. Intussen vind ik mijn niveau goed genoeg om van start te gaan in de Omloop", aldus Van der Poel.