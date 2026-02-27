Navigatie overslaan

Man scheurt met 182 kilometer per uur bij Vught en is rijbewijs kwijt

Vandaag om 21:28 • Aangepast vandaag om 22:02
Het rijbewijs van deze bestuurder werd ingevorderd op de A59. (Foto: Instagram politie.)
Twee automobilisten moesten vrijdagavond hun rijbewijs inleveren omdat ze veel te hard reden. Een bestuurder reed 182 kilometer per uur op de snelweg bij Vught, waar je 100 mag. Op de A59 tikte een automobilist 152 kilometer per uur aan. Ook haalde hij twee keer in via de vluchtstrook.

De bestuurders kregen een stopteken van de de verkeerspolitie Oost-Brabant. Niet alleen werden hun rijbewijzen ingevorderd, ze moeten ook een verplichte cursus bij het CBR volgen. 

