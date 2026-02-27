Willem II zeker van nacompetitie, ondanks onzekerheid over periodetitel

Het is Willem II nog niet gelukt om definitief beslag te leggen op de derde periode. Vrijdagavond leek alles de goede kant op te vallen voor de Tilburgers. Zelf won de ploeg met 0-3 bij FC Emmen, terwijl Jong PSV gelijkspeelde tegen FC Dordrecht. Daardoor gaan de Tricolores nu aan kop in de stand van de derde periode. Toch is de buit nog niet binnen. Wel is de ploeg zeker van deelname aan de nacompetitie. We leggen het je uit.

Hoop scenario's Voorafgaand aan de laatste speelronde van de derde periode waren er een hoop scenario's. SC Cambuur had de beste papieren, maar moest nog twee wedstrijden inhalen en heeft al een periode. Het ticket voor de play-offs schoof daardoor naar de tweede plaats in de periode. FC Dordrecht had de meeste kans om dat ticket over te nemen, maar dan moest er wel gewonnen worden bij Jong PSV.

SC Cambuur won bij Top Oss en kan Willem II nog passeren in de stand om de periodetitel, omdat de Friezen minder wedstrijden hebben gespeeld. Willem II is wel zeker van deelname aan de play-offs om promotie.

De Eindhovenaren konden ook nog bovenaan in de periode komen bij winst op Dordrecht. Maar ook zij mogen niet meedoen aan de nacompetitie, omdat jong-teams niet mogen promoveren. In dat geval zou het play-off-ticket naar de derde plaats gaan.

Daaronder op de ranglijst stond Willem II. Zij konden er als lachende derde vandoor gaan er zelf gewonnen werd en als Dordrecht punten zou verspelen bij Jong PSV.

Jong PSV - FC Dordrecht

En dat gebeurde. De Tilburgers speelden erg sterk in Emmen en kwamen na een half uur op voorsprong na de goal van assistkoning Nick Doodeman. In de tweede helft werd het 0-3 na goals van Devin Haen en Uriel van Aalst.

Ondertussen werd er met een schuin oog gekeken naar Jong PSV - FC Dordrecht. PSV kwam op voorsprong dankzij Sami Bouhoudane. De Schapenkoppen kwamen een kwartier voor tijd nog op gelijke hoogte, maar wisten niet meer te winnen.

Hierdoor staat Willem II bovenaan in de periode met 17 punten in negen wedstrijden en zijn ze dus zeker van deelname aan de play-offs om promotie. Of ze de periode daadwerkelijk gaan winnen, moet nog blijken. SC Cambuur moet nog twee wedstrijden inhalen en staat slechts één punt onder de Tricolores in de stand om de derde periode.