NAC lijdt pijnlijke nederlaag in degradatiekraker met Telstar

NAC heeft op bezoek bij Telstar een pijnlijk nederlaag geleden in de strijd tegen degradatie. Telstar, de nummer 17 van de Eredivisie won met 3-0 van NAC, die één plaats hoger op de ranglijst staat. Telstar heeft nu 21 punten, 1 punt minder dan NAC.

NAC was de betere ploeg in de openingsfase en was gevaarlijk via onder anderen Enes Mahmutovic. Telstar nam daarna het initiatief over. Een schot van Cedric Hatenboer vloog net naast, waarna een kopbal van Nils Rossen in de handen van NAC-keeper Daniel Bielica eindigde. Op aangeven van Jeff Hardeveld kopte Jochem Ritmeester van de Kamp in de 38e minuut alsnog de 1-0 binnen.

Drie wissels na rust

NAC-trainer Carl Hoefkens wisselde meteen na rust drie keer, maar het speelbeeld veranderde niet. Nokkvi Thorisson was dichtbij namens Telstar met een inzet achter het standbeen langs en Bielica redde knap op een schot van Patrick Brouwer. De thuisploeg nam in de slotfase afstand. Ritmeester van de Kamp schoot de 2-0 binnen, waarna Brouwer twee minuten later uit een rebound de 3-0 maakte.