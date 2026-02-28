Provincie verlost van verlieslijdende monumenten, ook al kost dat 4 miljoen

De provincie kan zo goed als zeker acht monumenten voor een schijntje verkopen aan monumentenbeheerder BOEi. Het gaat om onder meer het kasteel in Dussen, waarvan het dak lekt. De monumenten zijn nu nog in handen van Monumentenbeheer Brabant (MBB), waarvan de provincie 72,6 procent van de aandelen in handen heeft. De provincie wil daar vanaf, onder meer omdat het al lange tijd slecht gaat met de financiën van MBB.

De partijen in Provinciale Staten zijn overwegend positief over de plannen van het provinciebestuur om de acht monumenten van de hand te doen. Het gaat naast het kasteel in Dussen om het voormalige raadhuis in Made, de Annakerk in Breda, een bakhuisje in Eindhoven, het oude Sint Carolusklooster in Valkenswaard, de broederkapel in Veghel, twee oude kamerwoningen aan de Peter de Gekstraatje én vijf woningen aan de Putgang in Den Bosch. De financiële problemen van Monumentenbeheer Brabant ontstonden onder meer in de coronatijd. Toen viel een deel van de huurinkomsten weg, waardoor er minder geld voor onderhoud overbleef. De provincie moest al eerder over de brug komen met geld om het achterstallige onderhoud weg te werken. Provincie lijdt flink verlies door verkoop

Door de verkoop aan monumentenbeheerder BOEi is de provincie in een klap af van de verlieslijdende portefeuille. BOEi moet daar ‘slechts’ 3 miljoen euro voor neerleggen, ondanks dat de provincie 4 miljoen euro verlies lijdt door de verkoop. Voor de aandeelhouders is het erfgoed belangrijker dan heel veel winst te maken met de verkoop. "Dan hadden we de panden beter op Funda kunnen zetten", zei gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) daarover.

Het provinciebestuur wil herbestemming van monumenten ondersteunen en stelt daarom 37 miljoen euro aan leningen aan BOEi beschikbaar. Daarmee kan de monumentenbeheerder gebouwen opknappen, onderhouden, herbestemmen en aankopen. In Provinciale Staten verzetten JA21 en PVV zich fel, onder meer omdat ze vinden dat de provincie andere geïnteresseerde kopers niet serieus zou hebben genomen. Volgens de provincie hebben er zich wel mensen gemeld, maar voldeed alleen BOEi aan de voorwaarden.

