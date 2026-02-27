Hulpdiensten rukken massaal uit naar hotel Oisterwijk, man naar ziekenhuis

Een man is vrijdagavond vanuit Oisterwijk in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De man verbleef in een hotel aan de Almystraat en raakte buiten bewustzijn. Even daarvoor hoorden hotelgasten herrie en kabaal vanaf de hotelkamer.

Vanwege de herrie en het kabaal werd de politie gebeld. Toen agenten de hotelkamer van de man wilden betreden, raakte hij buiten bewustzijn en moest langdurig gereanimeerd worden.

Of de man onwel werd tijdens de politie-inzet kon een woordvoerder niet zeggen. Acht politiewagens, drie ambulance's en het mobiel medisch team kwamen ter plaatse. De man is na drie kwartier buiten kennis in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hotelgasten die zich buiten hun kamers bevonden mochten tijdens de inzet niet terug naar hun kamers. De politie onderzoekt de zaak.