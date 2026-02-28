Navigatie overslaan

Brand verwoest auto in Helmond, derde autobrand in week tijd

Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 10:12
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Een geparkeerde auto is vrijdagnacht uitgebrand aan de Isidoor Opsomerstraat in Helmond. Het vuur werd rond kwart over een ontdekt. Het is deze week al de derde autobrand in Helmond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de auto. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie bekijkt eventuele camerabeelden van bewoners in de buurt.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. 

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.