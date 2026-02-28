Advertentie
Brand verwoest auto in Helmond, derde autobrand in week tijd
Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 10:12
Een geparkeerde auto is vrijdagnacht uitgebrand aan de Isidoor Opsomerstraat in Helmond. Het vuur werd rond kwart over een ontdekt. Het is deze week al de derde autobrand in Helmond.
Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de auto. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie bekijkt eventuele camerabeelden van bewoners in de buurt.
Bij de brand is niemand gewond geraakt.
