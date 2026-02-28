Brand verwoest auto in Helmond, derde keer deze week

Een geparkeerde auto is vrijdagnacht uitgebrand aan de Isidoor Opsomerstraat in Helmond. Het vuur werd rond kwart over een ontdekt.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de auto. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie bekijkt eventuele camerabeelden van bewoners in de buurt.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Dit is deze week al de derde autobrand in Helmond.