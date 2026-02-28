Inval bij nachtwinkel in Uden door douane, politie en gemeente

De douane deed vrijdagavond samen met de politie en medewerkers van de gemeente een inval in nachtwinkel LekkerEnzo aan de Oranjestraat in Uden. De politie zou bij het begin van de actie kogelwerende vesten hebben gedragen.

De douane heeft met verschillende andere instanties de winkel doorzocht. De douane kwam met twee bussen naar de Oranjestraat. In zeker een zaten speurhonden, maar het is niet duidelijk of die daadwerkelijk zijn ingezet.

Na de zoekactie kwamen de instanties naar buiten met een big shopper. Wat daarin zat, is vooralsnog niet bekendgemaakt al gaan er geruchten over illegale vapes. Of er arrestaties zijn verricht, is nog niet bekendgemaakt.