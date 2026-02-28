Navigatie overslaan

Inval douane, politie en gemeente in nachtwinkel in Uden

Vandaag om 05:56 • Aangepast vandaag om 06:36
De inval vond plaats in nachtwinkel LekkerEnzo aan de Oranjestraat in Uden (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De douane deed vrijdagavond samen met de politie en medewerkers van de gemeente een inval in nachtwinkel LekkerEnzo aan de Oranjestraat in Uden. De politie zou bij het begin van de actie kogelwerende vesten hebben gedragen. 

De douane heeft met verschillende andere instanties de winkel doorzocht. De douane kwam met twee bussen naar de Oranjestraat. In zeker een zaten speurhonden, maar het is niet duidelijk of die daadwerkelijk zijn ingezet. 

Na de zoekactie kwamen de instanties naar buiten met een big shopper. Wat daarin zat, is vooralsnog niet bekendgemaakt al gaan er geruchten over illegale vapes. Of er arrestaties zijn verricht, is nog niet bekendgemaakt. 

Na de zoekactie in de nachtwinkel in Uden kwamen de instanties naar buiten met een big shopper (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
