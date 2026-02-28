Rijbewijzen afgepakt van bestuurders die veel te hard rijden

De verkeerspolitie Oost-Brabant heeft een drukke vrijdagnacht achter de rug. Meerdere automobilisten trokken zich weinig aan van de maximumsnelheid en moesten hun rijbewijs inleveren. Daarnaast werden meerdere automobilisten betrapt op rijden onder invloed.

Een van de automobilisten werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 187 kilometer per uur over de A2 bij Vught raasde. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De bestuurder is aangemeld voor een cursus op eigen kosten bij het CBR.

Ook een 38-jarige man uit Lith werd op de A2 bij Vught aan de kant gezet. Hij viel de agenten op omdat hij slingerend over de weg reed. De man had een alcoholpromillage van bijna 1,38. Ook hij moest zijn rijbewijs inleveren en ook hem wacht een cursus op eigen kosten bij het CBR.

Ook op de A59 bij Oss was het raak. Daar reed een automobilist met een snelheid van 161 kilometer per uur over de weg. Ook hem wacht een cursus op eigen kosten bij het CBR en ook hij is het rijbewijs voorlopig kwijt.

Fout op fout

Verder lieten de agenten een 41-jarige Bosschenaar stoppen op de Graafsebaan in Oss. Hij testte positief op het gebruik van zowel cannabis als amfetamine. Daarnaast bleek deze man helemaal geen rijbewijs te hebben.

De Bosschenaar viel de agenten op vanwege de technische staat van de auto waarin hij reed. Die bleek niet verzekerd en de APK was al ruim twee jaar verlopen.