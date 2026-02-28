Binnenkijken: zo gaat de nieuwe terminal van Eindhoven Airport eruitzien

Een kijkje in de keuken van een vliegveldterminal in aanbouw, die kans krijg je niet iedere dag. Buren van Eindhoven Airport mochten zaterdag wel alvast een kijkje nemen in de nieuwe terminal, waar al maanden aan wordt gewerkt. De mega-verbouwing begon in 2024 en krijgt steeds meer vorm.

Het vraagt wat inlevingsvermogen van de bezoekers om te denken dat hier in de zomer van 2027 een grote nieuwe terminal in werking is. De bagagebanden staan er niet, de gates moeten nog gebouwd worden en ook de incheckbalies ontbreken. "Het is goed dat er banners hangen, want wat je nu ziet daar moet je goed doorheen kijken. En dat vind ik nog niet zo heel makkelijk", zegt Erik van der Velden uit Veldhoven lachend. Toch kijken hij en andere buren van Eindhoven Airport hun ogen uit tijdens een rondleiding door de nieuwe terminal, gegeven door Jorg van Haaren van bouwbedrijf Heijmans. Zo’n 1800 mensen konden zich aanmelden voor de burendag. Binnen no time waren alle plekken volgeboekt. Via een trap naar beneden komt de groep nieuwsgierige bezoekers in de bagagekelder terecht. "De bagagekarren rijden op dit moment nog bovengronds. Het is de bedoeling dat die vanuit deze kelder de bagage kunnen laden en lossen. De koffers gaan dan via een bagageband naar boven, waar de passagiers ze weer ophalen. Deze kelder hebben we helemaal in het grondwater gebouwd. Dus eigenlijk zouden we nu allemaal onder water staan", legt Van Haaren uit.

De koffers rollen straks vanuit het vliegtuig rechtstreeks richting de bagagekelder van Eindhoven Aiport (foto: Wilco Zonneveld).

De uitbreiding van het vliegveld is nodig, omdat de huidige terminal gebouwd was voor vijf miljoen passagiers per jaar. Op dit moment telt Eindhoven Airport al zeven miljoen reizigers. Met de nieuwe terminal komt er straks twaalfduizend vierkante meter bij voor passagiers en allerlei voorzieningen. "Het is leuk om rond te kijken. Ik ben hier wel geweest om te vliegen, maar dan ben je met andere dingen bezig", zegt Petra Letterie uit Veldhoven, die samen met haar man Tjitse een kijkje komt nemen. Ook hij geniet zichtbaar van de open dag. "Het is prachtig. Ik kijk mijn ogen uit. Het is wat anders dan dat ik het vliegtuig instap en wegvlieg. Ik wist dat hier gebouwd wordt, maar nu zie ik het zelf."

Nu is de vertrekhal van Eindhoven Airport nog leeg (foto: Wilco Zonneveld).



De rondleiding gaat verder. Via twee trappen belandt de groep uiteindelijk in de nieuwe vertrekhal. "In de bestaande vertrekhal komen de gates voor vluchten buiten Europa", vertelt Van Haaren. Ondertussen ziet de groep hoe een vliegtuig klaar is om te taxiën naar de startbaan. Want het vliegverkeer gaat, of het nu burendag is of niet, gewoon door. Voor de zevenjarige Huub is het sowieso een bijzondere dag, want hij is voor het eerst op Eindhoven Airport. "Ik heb al heel veel vliegtuigen gezien. Ik ben er nog nooit zo dichtbij geweest."

De zevenjarige Huub bezoekt Eindhoven Airport voor het eerst (foto: Wilco Zonneveld).

Een etage lager heeft Margo Janssen uit Veldhoven een VR-bril op, waarmee ze over het vliegveld kan lopen. "Het is heel interessant, zeker met alles wat er gaat gebeuren. Je hoort er van alles over, maar wat er precies gaande is weet je niet. Dit is een leuke manier om op de hoogte te komen. De bouwwerken zijn zo grandioos groot. Dat alles binnen korte tijd gerealiseerd moet worden, maakt het interessant." De nieuwe hal bereikte begin dit jaar al het hoogtepunt. Dat neemt niet weg dat de werkzaamheden onverminderd doorgaan. Volgend jaar sluit Eindhoven Airport vijf maanden om de start- en landingsbaan te renoveren. In juli 2027 moet het vliegveld dan weer opengaan. Met de nieuwe vertrekhal.