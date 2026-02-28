Gestolen auto per toeval binnen paar uur teruggevonden mét dieven erin

In Bergen op Zoom is zaterdag een bedrijfsauto gestolen en binnen een paar uur teruggevonden, dankzij een alerte medewerker. Die zag de wagen, die volgens de politie erg opvallend is, een paar straten verderop rijden, maar zag dat de logostickers ervan af waren gehaald. Ook zaten er mensen in die ze niet herkende.

De medewerkster waarschuwde direct haar werkgever, die ontdekte dat er inderdaad een auto van het bedrijf miste. De eigenaar schakelde de politie in en deelde het kenteken van de auto met de agenten.

Die gingen erachteraan en kregen de auto rond half twee in het vizier op de A4 bij Woensdrecht. De politie gaf de bestuurder een stopteken, die dat opvolgde en de auto stilzette langs de weg.

In de auto zaten een 40-jarige man uit Bergen op Zoom en een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De twee zijn aangehouden op verdenking van heling. Beide mannen zijn naar een politiecellencomplex gebracht, waar ze door rechercheurs worden verhoord.

De eigenaar van het bedrijf heeft aangifte gedaan van diefstal.