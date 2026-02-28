Een vrouw op een scooter is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Breda. De vrouw botste met haar scooter op een automobilist op de kruising van de Haagweg met de Verbeetenstraat.

Ze is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn.

De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. De scooter raakte flink beschadigd en is door de politie op het trottoir gelegd. Het is nog niet duidelijk wie geen voorrang heeft verleend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Vrouw op scooter gewond na botsing met auto in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).