Waarschuwing voor agressieve schoonmakers in Eindhoven

De politie waarschuwt voor oplichtingspraktijken in Eindhoven. Vier schoonmakers waren zaterdag in de wijk Stratum aan het werk in een voortuin en vroegen veel geld voor hun werkzaamheden.

Het gaat om klus- en onderhoudsbedrijven die huis aan huis diensten aanbieden bij mensen. "Ze vragen te veel geld. Ook zetten ze mensen onder druk om te betalen na de werkzaamheden", aldus politie Woensel-Zuid.

De politie adviseert om niet in zee te gaan met klusbedrijven die zich spontaan melden aan de deur. Ze rijden rond in een grijze bestelbus van het merk Peugeot.

Woekerrekeningen en dreigende taal

Eerder was het viertal al actief in Someren. De politie waarschuwde ook toen voor klusjesmannen. "Met regelmaat krijgen wij landelijk meldingen van klus- en onderhoudsdiensten, veelal uit het buitenland."

Er zou vaak nauwelijks goed werk worden verricht. Ook krijgen bewoners vaak woekerrekeningen gepresenteerd waarbij dreigende taal wordt geuit. "Kies voor een erkend en betrouwbaar bedrijf!", aldus de politie in Someren.