Voetganger steekt over en wordt geschept door automobilist

Een vrouw is zaterdag rond zes uur aangereden door een auto in Valkenswaard. De vrouw wilde te voet oversteken op de Damianusdreef toen ze werd geschept door een afdraaiende auto die vanuit winkelcentrum De Belleman kwam.

De vrouw werd geholpen door omstanders en de hulpdiensten werden ingeseind. Ze is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.