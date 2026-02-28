Advertentie
Voetganger steekt over en wordt geschept door automobilist
Vandaag om 19:08 • Aangepast vandaag om 19:38
Een vrouw is zaterdag rond zes uur aangereden door een auto in Valkenswaard. De vrouw wilde te voet oversteken op de Damianusdreef toen ze werd geschept door een afdraaiende auto die vanuit winkelcentrum De Belleman kwam.
De vrouw werd geholpen door omstanders en de hulpdiensten werden ingeseind. Ze is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.
Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn.
De weg ging tijdens de afwikkeling van het ongeval dicht voor al het verkeer. Op de plek van het ongeval is geen zebrapad.
