Navigatie overslaan

Snelheidsduivel gepakt: rijbewijs inleveren en verplicht dure cursus volgen

Vandaag om 21:11 • Aangepast vandaag om 22:16
Archieffoto: Omroep Brabant
Archieffoto: Omroep Brabant

Een automobilist is zaterdagavond betrapt toen hij met 105 kilometer per uur door Etten-Leur reed waar je vijftig kilometer per uur mag rijden. Dat meldt de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man scheurde over de Bredaseweg toen hij tijdens een verkeerscontrole van de politie werd betrapt. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij krijgt een boete. 

Verplichte dure cursus over gedrag in het verkeer
Verder zal hij ook een cursus moeten volgen over gedrag in het verkeer bij het CBR. Zo'n cursus is bedoeld om mensen bewust te maken van de risico's van hun gedrag in het verkeer, om op die manier herhaling te voorkomen. 

De bestuurder draait zelf op voor de kosten van zo'n cursus. Volgens de website van het CBR kost een cursus gedrag en verkeer bijna 1.400 euro. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.