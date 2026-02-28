Snelheidsduivel gepakt: rijbewijs inleveren en verplicht dure cursus volgen

Een automobilist is zaterdagavond betrapt toen hij met 105 kilometer per uur door Etten-Leur reed waar je vijftig kilometer per uur mag rijden. Dat meldt de politie.

De man scheurde over de Bredaseweg toen hij tijdens een verkeerscontrole van de politie werd betrapt. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij krijgt een boete.

Verplichte dure cursus over gedrag in het verkeer

Verder zal hij ook een cursus moeten volgen over gedrag in het verkeer bij het CBR. Zo'n cursus is bedoeld om mensen bewust te maken van de risico's van hun gedrag in het verkeer, om op die manier herhaling te voorkomen.

De bestuurder draait zelf op voor de kosten van zo'n cursus. Volgens de website van het CBR kost een cursus gedrag en verkeer bijna 1.400 euro.