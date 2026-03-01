Auto crasht op A27, motorblok belandt aan andere kant van de snelweg

Een ongeluk op de A27 bij Nieuwendijk heeft zaterdagavond voor een ravage gezorgd op de snelweg. In de richting van Raamsdonkveer naar Gorinchem belandde een auto door onbekende oorzaak in de vangrail. Dat gebeurde met een enorme klap, de auto begon te tollen en het motorblok werd uit de auto geslingerd.

Het motorblok belandde op de rijbaan in de andere rijrichting. Daar konden twee automobilisten het niet meer ontwijken.

Geen van de betrokkenen bij het ongeluk, dat rond half elf gebeurde, hoefde naar het ziekenhuis. Voor zover bekend was alleen sprake van lichte verwondingen.

De auto's van de twee automobilisten die het motorblok niet meer konden ontwijken, liepen forse schade op. En ook op de rijbaan waar de auto crashte raakte nog een andere auto beschadigd door rondvliegende onderdelen.

In totaal moesten, inclusief de gecrashte auto, vier voertuigen worden getakeld. Voor de afhandeling van het ongeluk werd de snelweg A27 bij Nieuwendijk in beide richtingen afgesloten.