Man (19) veroorzaakt ongeluk in een poging te ontkomen aan de politie

Een automobilist (19) uit Helmond heeft zaterdagavond in Eindhoven een ongeluk veroorzaakt terwijl hij probeerde te ontkomen aan de politie. Op de Beukenlaan wilden agenten de man controleren, maar nog voordat ze hem een stopteken konden geven, ging hij er vandoor. Op de kruising met de Strijpsestraat reed hij vervolgens door rood en botste hij op twee andere auto's.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Maar de auto's die door de 19-jarige werden geraakt, liepen volgens de politie forse schade op. Uit een speekseltest bleek dat de 19-jarige bestuurder vermoedelijk cannabis had gebruikt. Op het politiebureau werd daarom bloed afgenomen.

De twee beschadigde voertuigen moesten worden gesleept. Tegen de 19-jarige automobilist is proces-verbaal opgemaakt. Omdat hij vermoedelijk onder invloed achter het stuur zat, moet hij waarschijnlijk zelf voor de kosten van het ongeluk opdraaien.