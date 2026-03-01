Jackpot, prijs van 1,5 miljoen euro valt in Sint-Michielsgestel

Een inwoner van Sint-Michielsgestel mag zich sinds zaterdagavond bijna miljonair noemen. Hij of zij heeft de Lotto Jackpot van 1,5 miljoen euro gewonnen.

De winnaar moet over het gewonnen bedrag van 1,5 miljoen euro 37,8 procent kansspelbelasting betalen. Hierna blijft een bedrag van 933.000 euro over. De prijswinnaar die meespeelde via een abonnement had de zes winnende getallen 4 - 8 - 9 - 10 - 16 - 30 goed voorspeld. Lotto maakt niet bekend wie de winnaar van de prijs is.