Jackpot, prijs van 1,5 miljoen euro valt in Sint-Michielsgestel
Een inwoner van Sint-Michielsgestel mag zich sinds zaterdagavond bijna miljonair noemen. Hij of zij heeft de Lotto Jackpot van 1,5 miljoen euro gewonnen.
De winnaar moet over het gewonnen bedrag van 1,5 miljoen euro 37,8 procent kansspelbelasting betalen. Hierna blijft een bedrag van 933.000 euro over.
De prijswinnaar die meespeelde via een abonnement had de zes winnende getallen 4 - 8 - 9 - 10 - 16 - 30 goed voorspeld. Lotto maakt niet bekend wie de winnaar van de prijs is.
Niet iedereen wint de jackpot
Steeds meer Brabanders raken verslaafd aan gokken, waardoor ze diep in de geldproblemen komen. Vooral jongeren raken verstrikt in deze verslaving, maar ook andere leeftijdsgroepen hebben steeds meer te maken met het niet kunnen laten van gokken.