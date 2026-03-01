Snelheidsmeter politie tikt bijna de 190 aan, man moet rijbewijs inleveren

Een bestuurder heeft zaterdagnacht bij Vught het gaspedaal wel erg ver ingetrapt. De snelheidsmeter van de politie sloeg uit naar 188 kilometer per uur. Na correctie nog altijd 182 kilometer per uur, waar 100 kilometer is toegestaan. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen. Ook is hij aangemeld voor een cursus rijvaardigheid bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Nog een automobilist ging deze nacht bij Vught, op de A2, in de fout. De snelheidsmeter van de politie gaf in zijn geval 160 kilometer per uur aan. Na correctie bleek hij 55 kilometer per uur te hard te hebben gereden. Ook hij moest zijn rijbewijs inleveren.

Foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant.

Wat eerder liep op de A2 bij Den Bosch een 19-jarige automobilist uit Kerkdriel in Gelderland tegen de lamp. Ook hij maakte het erg bont. Hij reed volgens de politie 52 kilometer per uur te hard en moest net als de andere snelheidsduivels zijn rijbewijs direct inleveren. Ook is hij aangemeld voor een cursus rijvaardigheid bij het CBR.