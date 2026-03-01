Hier is een gehandicaptenparkeerkaart het duurst van heel Nederland

Een kaart waarmee gehandicapten gratis kunnen parkeren op daarvoor bestemde parkeerplaatsen is in de gemeente Altena het duurst van heel Nederland. In Altena betalen gehandicapten 333 euro voor zo'n kaart, terwijl er ook zestien gemeenten zijn waar je helemaal niks betaalt voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zo blijkt uit onderzoek van het ANP.

De kosten voor een GPK verschillen flink per gemeente. Naast Altena zijn er nog drie gemeenten in Nederland waar zo'n kaart meer dan driehonderd euro kost, het gaat om drie gemeenten buiten onze provincie. Gemiddeld betalen gehandicapten in Nederland 137,02 euro voor een GPK. Een stijging van bijna 12 procent ten opzichte van twee jaar geleden.

In Brabant zijn zeven gemeenten waar je niks hoeft te betalen voor een gehandicaptenparkeerkaart, dat zijn: Boekel

Son en Breugel

Reusel-De Mierden

Bergeijk

Cranendonck

Someren

Deurne

Wat een GPK in jouw gemeente kost, vind je in de kaart hieronder (hoe donkerder de kleur hoe meer je betaalt). Zie je de kaart niet goed? Tik dan hier.

Gehandicapten kunnen bij gemeenten een parkeerkaart aanvragen om gratis te parkeren op daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Dat kunnen zij doen als de bestuurder of passagiers van het voertuig minder dan honderd meter zelfstandig kunnen lopen, of een van hen rolstoelgebonden is. Wanneer iemand voor het eerst een aanvraag doet voor een GPK wordt er een medische keuring gedaan. De medische keuring is de reden voor veel gemeenten om geld te vragen voor een GPK. Maar in sommige gemeenten worden deze keuringskosten juist vergoed. Hierdoor kost een GPK in Asten bijvoorbeeld maar 18,15 euro. De belangenorganisatie voor mensen met een beperking, Ieder(in), pleit voor een en dezelfde regeling in elke gemeente. De verschillen in kosten zijn volgens de belangenorganisatie in strijd met het VN-verdrag Handicap. "De hoge kosten voor een GPK vormen een belemmering voor personen met een beperking om zich zelfstandig van A naar B te verplaatsen", stelt ze.

