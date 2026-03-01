Jan Huydts (89) overleden, begeleidde Wim Sonneveld op piano bij Het Dorp

Jan Huydts, de pianist en componist die onder meer cabaretier Wim Sonneveld begeleidde op de piano bij het iconische lied Het Dorp, is overleden. Huydts overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hilversum. Dat heeft zijn familie zondag aan het ANP gemeld.

Huydts was meer dan zes decennia actief in de internationale jazzwereld, het theater en het muziekonderwijs. Van 1964 tot 1966 was Huydts bassist bij Toon Hermans en aansluitend was hij van 1966 tot 1970 pianist, orkestleider en arrangeur bij Wim Sonneveld.

Hij begeleidde Sonneveld onder meer op de piano bij het iconische lied Het Dorp, geschreven door de partner van Sonneveld, Friso Wiegersma, dokterszoon uit Deurne. De snelle veranderingen in zijn geboortedorp vormden voor hem de inspiratie voor het nummer op de melodie van La Montagne van de Franse zanger Jean Ferrat. Luister hier naar Het Dorp van Wim Sonneveld: