Explosief in pand met kinderopvang was zelf in elkaar geknutseld

Het explosief dat vrijdag werd gevonden in een pand aan de Deken van Mierstraat in Veghel, bleek zelf in elkaar geknutseld. Dat laat de politie zondag desgevraagd weten. De verwarde bewoner van de zorginstelling die erbij betrokken zou zijn, moet nog door de politie worden verhoord.

In het pand, waar onder meer een Oekraïne- en kinderopvang zit, vond de politie vrijdag een klein pakketje met een explosief. De omgeving werd afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen. Die nam het pakket mee en liet het op een afgelegen plek in Veghel tot ontploffing komen. Een woordvoerder van de politie kan er 'geen label opplakken' om wat voor explosief het ging. "Het was een zelf-gefabriceerd explosief", laat hij weten.

Gevaar voor omgeving

Volgens de politie is de verdachte een verwarde man die verbleef in een zorginstelling in het pand, betrokken bij de situatie. In hetzelfde gebouw zit ook een kinderopvang en zijn veertig Oekraïners ondergebracht. Hoe gevaarlijk het explosief was en of de andere gebruikers van het pand in gevaar zijn geweest, weet de woordvoerder van de politie niet. De betrokken verdachte moet nog worden gehoord. Het is dus nog onduidelijk waarom de man de bom had gemaakt. Het gaat volgens de politie om 'iemand met onbegrepen gedrag, waarbij nadrukkelijk een rol is weggelegd voor de hulpverlening'. Het centrum van Veghel werd afgesloten na de vondst van het explosief: