Pastoor zegent honderden wielrenners bij start seizoen: 'Mooie traditie'

"Ga met Gods zegen en rij voorzichtig", met die woorden sprenkelde pastoor Joost Jansen zondagochtend water over ruim driehonderd wielrenners in Heeswijk-Dinther. Het is inmiddels een traditie bij de start van het nieuwe wielerseizoen.

Pastoor Joost Jansen spreekt de wielrenners toe voordat zij op pad gaan (foto: Wilco Zonneveld).

De zegening gebeurde eerder bij de Sint-Jan in Den Bosch. Dat stopte. Toerwielerclub De Kachelders herstelde de zegening in ere en inmiddels wordt het voor de twintigste keer gehouden in Heeswijk-Dinther. "We wilden samen met fietsclubs in de regio een goede start van het seizoen beleven. We verzamelen hier met z’n allen en drinken koffie. Je ziet elkaar weer na het winterseizoen, dus iedereen is blij dat ze weer kunnen fietsen", vertelt voorzitter John Korsten. Door het goede weer kwamen er veel fietsfanaten af op de seizoenstart, onder wie Hennie Kerssens. "Het is nu mijn derde jaar dat ik hier kom. Ik ben wel katholiek en het heeft iets speciaals. Of je nu wel of niet gelooft, het is altijd leuk als de pastoor je wil zegenen. We hopen dat we het hele jaar veilig thuiskomen."

Ook Bart Habraken laat zich zondagochtend zegenen om daarna direct een schietgebedje te doen. "Dat is wel nodig als je de eerste keer weer gaat fietsen. Met een tocht van zestig kilometer zijn ze behoorlijk ambitieus. Ik hoop dat ik het volhoud", zegt hij lachend.

Bart Habraken stapt op zijn fiets nadat de pastoor hem gezegend heeft (foto: Wilco Zonneveld).

Twintig jaar geleden vroeg de wielerclub aan pastoor Joost Jansen of hij mee wilde werken. Geen onlogische vraag, want de pastoor is een fanatieke fietser. "Ik heb heel Europa befietst, met een trekkersfiets naar bedevaartsoorden", vertelt hij. Eén tocht is nog altijd zijn favoriet: "De mooiste blijft toch wel de tocht der tochten, naar Santiago de Compostela. Je komt met veel moeite de berg op in Spanje. Voor je ligt een prachtige vallei met de zon erop. Dan is het: 'Onze Lieve Heer, wat is uw schepping toch mooi'", biecht hij op. Voor de wielrenners is zondag een tocht uitgezet van 39 en 61 kilometer. Daarnaast wordt er ook geld opgehaald voor het goede doel. Na de zegening krijgen de renners nog een kaartje van de pastoor als aandenken. 'Waar het hart vol van is, loopt de mond van over', staat erop. "Het biedt geen bescherming tegen een lekke band. Het is meer het mentale gebeuren en hoe we als fietsers met elkaar omgaan", legt Korsten uit.

Iedere wielrenner krijgt van pastoor Joost Jansen een kaartje als aandenken (foto: Wilco Zonneveld).