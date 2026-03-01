Veel hulpdiensten naar spoorwegovergang in Beugen, trein botst op eend

Meerdere hulpdiensten gingen zondagavond vol spoed naar een spoorwegovergang op de Hapseweg in Beugen. Ze gingen af op een melding van een aanrijding. Politie en andere hulpverleners kwamen massaal ter plaatse.

Al snel werd duidelijk dat het niet ging om een aanrijding met een persoon of voertuig, maar om een botsing tussen een trein en een eend. Het dier werd geraakt ter hoogte van de spoorwegovergang.

De trein kwam na de aanrijding tot stilstand tussen Beugen en Boxmeer. "De machinist voelde een klap en zag bloed op de ruit", zegt een woordvoerder van ProRail. Daarom kwam bij de politie de melding binnen dat er mogelijk een persoon was aangereden.

Hulpdiensten zijn vervolgens langs het spoor gaan zoeken. “Ze troffen daar de eend aan. De verwondingen kwamen overeen met wat ze op de trein zagen”, zegt een politiewoordvoerder. De eend heeft het ongeluk niet overleefd.

"Het is gelukkig bij de eend gebleven", vertelt de woordvoerder van ProRail. "Het dier is opgeruimd en de treinen tussen Boxmeer en Cuijk rijden weer.