Explosie verwoest voordeur huis in Eindhoven, verdachte scooter gezien

De voordeur van een huis aan de Poelaertstraat in Eindhoven is zondagnacht verwoest door een explosie. De ontploffing vond plaats rond drie uur 's nachts. De bewoners, een oudere man en zijn dochter, waren thuis maar raakten niet gewond.

De zichtbaar aangeslagen dochter van de bewoner wil maandagochtend niet reageren op wat er 's nachts is gebeurd. Haar vader heeft de nacht ergens anders doorgebracht.

De schade aan het huis is aanzienlijk. De zwartgeblakerde voordeur hangt los, ramen zijn gesneuveld en in de voortuin liggen verbrande schoenen, stekkerdozen en een stofzuiger. Er hangt een doordringende brandgeur.

De vrouw staat te wachten op een werknemer van woningbouwverhuurder Woonbedrijf om de schade aan het huis op te nemen en de voordeur dicht te timmeren.

De buurman schrok midden in de nacht wakker van de explosie en deed daarna geen oog meer dicht. Zijn deurkozijn van zijn huis heeft roetschade en binnen ligt stucwerk op de grond. "Zo hard was de klap."

Hij vindt het vooral zielig voor de buurman. "Zo'n oude man." Het is volgens hem wel vaker onrustig bij de buren, al liep het niet eerder zo uit de hand. Op beelden van zijn beveiligingscamera zag hij rond drie uur 's nachts een scooterrijder aan de overkant van de straat parkeren, waarna de explosie volgde. De beelden heeft hij overhandigd aan de politie.

Vanwege de explosie sloot de politie een deel van de Poelaertstraat af voor politieonderzoek. Explosievenexperts onderzoeken welk explosief is gebruikt. Het team forensische opsporing heeft sporenonderzoek gedaan rond het huis.