Navigatie overslaan

Jongeren op motoren en scooters veroorzaken overlast, één rijdt in op agent

Vandaag om 06:04 • Aangepast vandaag om 09:35
Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.
Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.

Een bestuurder van een crossmotor is zondagmiddag ingereden op een motoragent in Breda. De agent ging de wijk Hoge Vucht in na meldingen van overlast vanwege roekeloos rijgedrag door jongeren op crossmotoren en motorscooters. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De motorrijder van de verkeerspolitie kreeg al snel een jongen op een crossmotor in het zicht. Bij het zien van de agent, reed de jongen meteen op hem in. De jongen negeerde het stopteken en reed vervolgens op hoge snelheid de wijk in. Hij hield er weinig rekening mee  dat er vanwege het mooie weer kinderen op straat speelden. 

Plots zag de motorrijder van de verkeerspolitie de jongen weer opduiken langs het kanaal aan het Markkanaal-Zuid. Opnieuw reed hij op de agent in en probeerde hij te ontkomen maar dit mislukte. Daarop liet hij zijn crossmotor achter en rende het bos in. 

De crossmotor is in beslag genomen. De politie probeert te achterhalen wie de bestuurder van de crossmotor was. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.