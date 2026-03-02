Jongeren op motoren en scooters veroorzaken overlast, één rijdt in op agent

Een bestuurder van een crossmotor is zondagmiddag ingereden op een motoragent in Breda. De agent ging de wijk Hoge Vucht in na meldingen van overlast vanwege roekeloos rijgedrag door jongeren op crossmotoren en motorscooters.

De motorrijder van de verkeerspolitie kreeg al snel een jongen op een crossmotor in het zicht. Bij het zien van de agent, reed de jongen meteen op hem in. De jongen negeerde het stopteken en reed vervolgens op hoge snelheid de wijk in. Hij hield er weinig rekening mee dat er vanwege het mooie weer kinderen op straat speelden.

Plots zag de motorrijder van de verkeerspolitie de jongen weer opduiken langs het kanaal aan het Markkanaal-Zuid. Opnieuw reed hij op de agent in en probeerde hij te ontkomen maar dit mislukte. Daarop liet hij zijn crossmotor achter en rende het bos in.

De crossmotor is in beslag genomen. De politie probeert te achterhalen wie de bestuurder van de crossmotor was.