Hogere straf voor misbruik in caravan, ouders van kinderen juichen
Mels van B. (46) gaat achttien jaar de gevangenis in en wordt daarna onder dwang behandeld in een tbs-kliniek voor misbruik met met ruim dertig jonge meisjes in onder meer zijn caravan in Hoeven. "Van B. werkte 'welbewust, stelselmatig en op planmatige wijze', oordeelde de rechtbank in Rotterdam. De straf is veel hoger dan geëist. Ouders juichten toen ze het hoorden.
De rechtbank oordeelde dat alle 37 misdrijven zijn bewezen. Dat zijn de ontuchtzaken waaronder de verkrachting van jonge meisjes thuis in Barendrecht en op de camping. Daarnaast is hij veroordeeld voor het maken van en bezit van kinderporno en mishandeling, door de kinderen te drogeren.
"Door zijn handelwijze heeft de verdachte ernstig misbruik gemaakt op de geestelijke en lichamelijke integriteit van de slachtoffers en heeft hij de normale (seksuele) ontwikkeling van deze meisjes op de meest grove wijze geschonden", zo stelt de rechtbank.
Gejuich
De verdachte was in de zaal tijdens de uitspraak. Hij reageerde onbewogen en zweeg. Op de tribune zaten diverse ouders achter glas. Ze juichten massaal toen ze hoorden dat hij achttien jaar kreeg.
Zestien vriendinnetjes van zijn dochter heeft hij misbruikt. "Op meerdere momenten, gedurende meerdere jaren", stelde de rechtbankvoorzitter. De meeste slachtoffers waren tussen de 4 en 13 jaar oud.
Video's
"Het gaat om zeer verregaand langdurig seksueel misbruik. Bij een deel van de slachtoffers meerdere nachten lang, urenlang", stelde de rechtbank. Hij drogeerde ze met slaapmiddelen. Dat ziet de rechtbank als strafverzwarend. Van B. maakte foto’s en video’s van het seksueel misbruik. Ook zijn eigen dochter heeft hij misbruikt toen ze nog maar een paar maanden oud was.
Bewijsmateriaal
De foto's en video's vormen belangrijk bewijs, net als hoofdharen van de meisjes. Daarin zijn sporen gevonden van het slaapmiddel. Bij een deel van de slachtoffers is op hun onderbroek of pyjama sperma gevonden van Van B. Ook zijn er verklaringen van meisjes die bij hem logeerden en ’s ochtends moe en verward wakker werden.
Dertien andere meisjes werden eveneens slachtoffer van Van B., maar in andere situaties. Ze werden gefilmd of gefotografeerd terwijl ze naar de wc gingen, douchten of aan het zonnen waren. Ook dat achtte de rechtbank bewezen.
Op de aanklacht staat dat het misbruik plaatsvond van 1 januari 2023 tot 22 augustus 2024. Maar het speelde al veel langer, want de politie en justitie vonden kinderporno die hij had gemaakt in 2010 en 2011. De rechtbank vond langdurig misbruik over die hele 13 jaar ook bewezen.
De officier van justitie had 14 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de inwoner van Barendrecht. Bovendien wil het OM dat de man levenslang onder toezicht komt te staan. Zijn advocaat vroeg om er maximaal acht jaar van te maken, zodat de behandeling in de tbs kliniek sneller kan starten.
Maar de rechtbank besloot juist een hogere straf op te leggen 'vanwege het uitzonderlijke en ingrijpende karakter'.
Ouders van slachtoffertjes aan het woord
Tijdens de rechtszaak mochten diverse ouders vertellen wat het misbruik met hun dochter en henzelf had gedaan.
Om hun privacy te beschermen werden er geen namen genoemd, alleen codes. Daardoor is bij de meeste zaken voor buitenstaanders niet duidelijk of het misbruik in Hoeven of Barendrecht plaatsvond.
De moeder van ‘meisje P55’ zei over de verdachte: “Hij heeft een heel spoor van slachtoffers achter zich gelaten. Dat zal ik hem nooit vergeven.” De vader van hetzelfde meisje schreef aan de rechtbank: “Het enige wat ik kan hopen, is dat Mels van B. heel lang weggestopt wordt en nooit meer iemand kan misbruiken.”
De moeder van 'meisje Z63' noemde Mels van B. 'een monster dat alleen maar aan zichzelf dacht'. Ze verwijt hem vooral dat hij de meisjes drogeerde met alle risico’s van dien. "Hij heeft met haar leven gespeeld door haar een hoge dosis medicijnen te geven."
"Mels heeft ons voor de gek gehouden. Hij heeft ons vertrouwen diep beschaamd", zei de moeder van meisje Z74.
"De verdachte ziet seks met jonge meisjes niet als een stoornis. Hij ziet niet dat het schadelijk is", zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak. "Hij ging niet op zoek naar hulp, maar naar nieuwe logeetjes." Volgens het OM is de verdachte 'zeer geraffineerd en planmatig te werk gegaan'.
Mels van B. bekende nagenoeg alle misbruik en werkte volledig mee aan het onderzoek. Hij zei tijdens zijn proces dat hij de schuld op zich wil nemen en dat hij zich niet wil verschuilen achter zijn stoornissen. "Ik had het kunnen voorkomen en heb steeds dezelfde keus gemaakt en daarom voel ik me verantwoordelijk voor mijn daden."
Van B. benadrukte tijdens zijn proces dat hij de beelden met niemand heeft gedeeld. "Ik hoop dat dat enige rust geeft." Hij reageerde emotioneel na de slachtofferverklaringen van de ouders. "Wat gezegd is raakt me diep. Ik wens iedereen veel sterkte, nogmaals: het spijt me echt."
Stoornissen
Deskundigen hebben allerlei stoornissen vastgesteld bij Van B., zoals autisme, pedofilie, hyperseksualiteit en borderline. Gevaar op herhaling is hoog, volgens deskundigen. De rechters nemen het hem kwalijk dat hij wist dat hij een probleem had maar geen hulp zocht.
Gedragsdeskundigen hebben geconcludeerd dat enkele van zijn stoornissen niet te genezen lijken. Volgens zijn advocaat is niet uit te sluiten dat Van B. levenslang in een tbs-kliniek zal blijven. "Dat is met hem besproken", aldus de raadsvrouw. "Hij accepteert dat en legt zich daarbij neer."
Van B. komt na zijn straf en tbs onder langdurig toezicht te staan, zo heeft de rechtbank bepaald. "Eventueel levenslang", stelt de rechtbank.