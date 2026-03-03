Hogere straf voor misbruik in caravan, ouders van kinderen juichen

Mels van B. (46) gaat achttien jaar de gevangenis in en wordt daarna onder dwang behandeld in een tbs-kliniek voor misbruik met met ruim dertig jonge meisjes in onder meer zijn caravan in Hoeven. "Van B. werkte 'welbewust, stelselmatig en op planmatige wijze', oordeelde de rechtbank in Rotterdam. De straf is veel hoger dan geëist. Ouders juichten toen ze het hoorden.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

De rechtbank oordeelde dat alle 37 misdrijven zijn bewezen. Dat zijn de ontuchtzaken waaronder de verkrachting van jonge meisjes thuis in Barendrecht en op de camping. Daarnaast is hij veroordeeld voor het maken van en bezit van kinderporno en mishandeling, door de kinderen te drogeren. "Door zijn handelwijze heeft de verdachte ernstig misbruik gemaakt op de geestelijke en lichamelijke integriteit van de slachtoffers en heeft hij de normale (seksuele) ontwikkeling van deze meisjes op de meest grove wijze geschonden", zo stelt de rechtbank. Gejuich

De verdachte was in de zaal tijdens de uitspraak. Hij reageerde onbewogen en zweeg. Op de tribune zaten diverse ouders achter glas. Ze juichten massaal toen ze hoorden dat hij achttien jaar kreeg. Zestien vriendinnetjes van zijn dochter heeft hij misbruikt. "Op meerdere momenten, gedurende meerdere jaren", stelde de rechtbankvoorzitter. De meeste slachtoffers waren tussen de 4 en 13 jaar oud. Video's

"Het gaat om zeer verregaand langdurig seksueel misbruik. Bij een deel van de slachtoffers meerdere nachten lang, urenlang", stelde de rechtbank. Hij drogeerde ze met slaapmiddelen. Dat ziet de rechtbank als strafverzwarend. Van B. maakte foto’s en video’s van het seksueel misbruik. Ook zijn eigen dochter heeft hij misbruikt toen ze nog maar een paar maanden oud was. Bewijsmateriaal

De foto's en video's vormen belangrijk bewijs, net als hoofdharen van de meisjes. Daarin zijn sporen gevonden van het slaapmiddel. Bij een deel van de slachtoffers is op hun onderbroek of pyjama sperma gevonden van Van B. Ook zijn er verklaringen van meisjes die bij hem logeerden en ’s ochtends moe en verward wakker werden.

Dertien andere meisjes werden eveneens slachtoffer van Van B., maar in andere situaties. Ze werden gefilmd of gefotografeerd terwijl ze naar de wc gingen, douchten of aan het zonnen waren. Ook dat achtte de rechtbank bewezen. Op de aanklacht staat dat het misbruik plaatsvond van 1 januari 2023 tot 22 augustus 2024. Maar het speelde al veel langer, want de politie en justitie vonden kinderporno die hij had gemaakt in 2010 en 2011. De rechtbank vond langdurig misbruik over die hele 13 jaar ook bewezen. De officier van justitie had 14 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de inwoner van Barendrecht. Bovendien wil het OM dat de man levenslang onder toezicht komt te staan. Zijn advocaat vroeg om er maximaal acht jaar van te maken, zodat de behandeling in de tbs kliniek sneller kan starten. Maar de rechtbank besloot juist een hogere straf op te leggen 'vanwege het uitzonderlijke en ingrijpende karakter'.

Ouders van slachtoffertjes aan het woord Tijdens de rechtszaak mochten diverse ouders vertellen wat het misbruik met hun dochter en henzelf had gedaan. Om hun privacy te beschermen werden er geen namen genoemd, alleen codes. Daardoor is bij de meeste zaken voor buitenstaanders niet duidelijk of het misbruik in Hoeven of Barendrecht plaatsvond. De moeder van ‘meisje P55’ zei over de verdachte: “Hij heeft een heel spoor van slachtoffers achter zich gelaten. Dat zal ik hem nooit vergeven.” De vader van hetzelfde meisje schreef aan de rechtbank: “Het enige wat ik kan hopen, is dat Mels van B. heel lang weggestopt wordt en nooit meer iemand kan misbruiken.” De moeder van 'meisje Z63' noemde Mels van B. 'een monster dat alleen maar aan zichzelf dacht'. Ze verwijt hem vooral dat hij de meisjes drogeerde met alle risico’s van dien. "Hij heeft met haar leven gespeeld door haar een hoge dosis medicijnen te geven." "Mels heeft ons voor de gek gehouden. Hij heeft ons vertrouwen diep beschaamd", zei de moeder van meisje Z74.