Kijk mee: dit gebeurt in de nestkasten van vogels

Wie benieuwd is wat diverse vogels aan het begin van de meteorologische lente uitvoeren in hun nestkasten, kan dit sinds afgelopen weekend tot eind juli weer live zien via camerabeelden van de Vogelbescherming in het kader van 'Beleef de lente'.

Sinds 2007 kun je via de site van de Vogelbescherming live meegenieten van het broedseizoen. Omdat 'Beleef de lente' dit jaar voor de twintigste keer plaatsvindt, is er een extraatje voor de kijkers: alle beelden worden vanaf nu in HD of zelfs Full HD gestreamd. Een woordvoerder van de Vogelbescherming laat trots weten: "Het is nu bijna alsof je zelf op het nest zit." Nieuw dit jaar is verder dat 'Beleef de lente' een eigen WhatsApp-kanaal heeft. Je kunt daar 'Beleef de lente'-alerts krijgen van alle belangrijke gebeurtenissen.

Je kunt op de website van de Vogelbescherming onder meer live de nestontwikkelingen volgen van een slechtvalk in Sprundel. Dit nest bevindt zich op de communicatietoren van Cellnex, op zo'n 130 meter hoogte. Hier was rond tien uur maandagochtend een slechtvalk te zien, die zich nieuwsgierig ophield bij de nestkast.

Een steenuil (afbeelding: Nestkastlive).

Welke vogels laten zich al zien?

Ook via de website Nestkastlive kun je de broedactiviteiten van diverse vogels in de gaten houden. Daar zijn meerdere camera's gericht op Sprundel. Onder meer op een holenduif, een pimpelmees, een steenuil en een spreeuw. Een pimpelmees en een uil lieten zich rond elf uur maandagochtend al even zien. Verder kun je via de website van de provincie zien wat er gebeurt in de nestkast bovenop het provinciehuis. Dat is al jaren een geliefde broedplek voor slechtvalken. Via de livestream van de provincie kun je alles van dichtbij zien: van het leggen van de eitjes tot het moment dat de jonge vogels uitvliegen. Maar rond tien uur deze ochtend was daar nog weinig activiteit. Slechtvalken in Brabant

De eerste slechtvalken kwamen in 2009 rond Den Bosch. In 2010 gingen ze in de nestkast op de 23e verdieping van het provinciehuis wonen. De kast met camera werd al snel een vaste broedplek, waar tientallen eieren werden gelegd en jonge vogels grootgebracht.