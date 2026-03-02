Navigatie overslaan

Ramkraak bij cafetaria D'n Bolle in Breda, iemand rijdt busje naar binnen

Vandaag om 09:53 • Aangepast vandaag om 12:11
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

Bij cafetaria D’n Bolle in Breda is zondagnacht een ramkraak gepleegd. Iemand reed met een busje naar binnen. De ramkraak aan de Acaciastraat vond rond tien over één plaats.

Buurtbewoners werden wakker van de klap. De pui van de cafetaria is maandagochtend dichtgetimmerd.

Of er iets is buitgemaakt en zo ja wat is vooralsnog niet bekend.

De politie had maandag rond het middaguur nog geen zicht op een of meerdere verdachten. Ook een signalement ontbreekt. De auto die bij de ramkraak betrokken was, wordt onderzocht.  

