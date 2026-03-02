Deze constructie moet geluidsoverlast van Vliegbasis Eindhoven verminderen

Om geluidsoverlast van proefdraaiende straalmotoren tegen te gaan, neemt Vliegbasis Eindhoven maatregelen. Er komt een nieuwe constructie die de overlast moet beperken. Deze zogeheten Ground Run-up Enclosure (GRE) moet begin 2027 klaar zijn. "‘Hiermee blijft de vliegbasis binnen de geluidsnormen", zegt de projectmanager.

De bestaande proefdraaiplaats heeft nu een simpele aarden wal, maar die is niet goed genoeg. "Met een wal heb je gewoon veel minder mogelijkheden om het geluid technisch te beïnvloeden", legt projectmanager Roy Habets van het RVB uit. "Het geluid kan nog steeds alle kanten op."

Daarom heeft Defensie aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gevraagd om een proefdraaiplaats te bouwen waar het geluid binnen de perken kan worden gehouden. Het RVB is de beheerder van de gebouwen en gronden van Rijksoverheid en Defensie.

Een vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht kan na groot onderhoud aan de motoren niet zomaar weer de lucht in. De vliegtuigen moeten eerst proefdraaien, soms wel urenlang. Dat zorgt voor een hoop herrie voor omwonenden.

Nieuw ontwerp met drie stalen muren

En dus is het tijd voor een nieuw ontwerp. Onderzoeksorganisatie TNO heeft geluidsmetingen uitgevoerd bij verschillende toestellen. "Vervolgens heeft NACO, een wereldwijd luchthavenadvies- en ingenieursbureau, op basis van die metingen verschillende opties doorgerekend", zegt Habets.

Uiteindelijk is er gekozen voor drie stalen muren in een u-vorm. Het vliegtuig moet daar achteruit in worden gereden. Dat klinkt als een simpele oplossing, maar dat is het volgens Habets niet.

De constructie moet twee stromen, geluid en warmte, verschillende kanten opsturen. Het geluid mag zich zo min mogelijk verspreiden. Tegelijkertijd moet de warmte uit de straalmotoren meteen worden weggeleid. "Een motor kan niet tegen het inademen van zijn eigen warme lucht. In het ergste geval kan een motor ontploffen."

Om die warmte naar buiten te krijgen, zitten er lamellen aan de achterkant van de GRE. En de stalen muren van de GRE zijn dan weer zo gevormd dat ze het geluid kunnen absorberen.

Werkzaamheden na de bouwvak

De werkzaamheden beginnen naar verwachting na de bouwvak. Dan worden de funderingen gemaakt en de kabels gelegd. Begin 2027 moet de GRE klaar zijn. Voor omwonenden moet er dan minder geluidsoverlast zijn, al moeten zij niet te hard juichen.

Volgens Habets is het onmogelijk te voorspellen hoeveel geluid de GRE precies tegen zal houden. "Het hangt van veel factoren af: de wind en andere weersomstandigheden. Daarnaast heb je de bedrijvigheid van de vliegbasis zelf en het burgerdeel van de luchthaven Eindhoven. Maar we weten zeker dat het een aanzienlijke reductie zal zijn."