Navigatie overslaan
VIDEO

Twee auto's flink beschadigd na botsing op beruchte kruising in Rijen

Vandaag om 10:33 • Aangepast vandaag om 10:56

Twee auto's zijn maandagochtend tegen elkaar gebotst in Rijen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hannie Schaftlaan met de Mosstraat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto's liepen bij het ongeluk flinke schade op. Een bestuurster is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De auto's zijn getakeld en afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Op de kruising tussen de Hannie Schaftlaan en de Mosstraat gebeuren vaker grote ongelukken. In januari belandde een vrouw nog op de kop in een greppel.

  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
    Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.