Twee auto's flink beschadigd na botsing op beruchte kruising in Rijen

Twee auto's zijn maandagochtend tegen elkaar gebotst in Rijen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hannie Schaftlaan met de Mosstraat.

De auto's liepen bij het ongeluk flinke schade op. Een bestuurster is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De auto's zijn getakeld en afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Op de kruising tussen de Hannie Schaftlaan en de Mosstraat gebeuren vaker grote ongelukken. In januari belandde een vrouw nog op de kop in een greppel.