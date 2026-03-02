Spanningen in Dubai: Gio Latooy schuilt, makelaar Joy blijft ontspannen
Rookpluimen, raketten en een gesloten luchtruim in Dubai: terwijl YouTuber Gio Latooy met zijn gezin moest schuilen in de parkeergarage van zijn hotel, ziet makelaar Joy van den Hurk uit Oss het leven gewoon doorgaan. Toch zijn ze het erover eens: de dreiging is dichtbij en voelbaar.
Gio beschrijft de situatie als 'lijp en bizar.' Hij is samen met zijn vriendin Lynn en zoontje Mexx op vakantie in Dubai en deelt zijn zorgen in zijn nieuwste vlog. "De hele hoofdpagina van het nieuws staat vol met chaos in het Midden-Oosten. Het luchtruim is gesloten en er zijn explosies geweest in Abu Dhabi", vertelt hij.
Schuilen voor rakketen
Rond twee uur 's nachts werden Gio en zijn gezin plots wakkergemaakt en moesten ze uit voorzorg in de parkeergarage van hun hotel schuilen.
Ze lagen net te slapen toen opeens 'knallen en doffe bonken in de lucht' te horen waren en het alarm voor noodsituaties op zijn telefoon afging. "Ik hoorde bam, bam, bam in de verte. Ik trok de gordijnen open en ik zag ineens vier raketten overvliegen", vertelt hij.
Het gezin voelt zich kwetsbaar in hun hotel. "We zitten in een gigantisch hoge toren en dat voelt toch niet fijn. Stel dat er een raket wordt afgeketst? Je weet het gewoon niet. Je denkt misschien: stel je niet zo aan, maar jij zit hier niet."
Wat is er aan de hand in Dubai?
Op 28 februari 2026 hebben Israël en de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Deze acties verhogen de veiligheidsrisico’s in de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder Dubai en Abu Dhabi.
Slachtoffers
Bij de aanvallen zijn tot nu toe drie mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt door rondvliegende brokstukken van neergehaalde raketten en drones. De slachtoffers zijn onder meer arbeidsmigranten.
Vliegvelden
De belangrijkste luchthavens van Dubai, zoals Dubai International Airport (DXB) en Dubai World Central: Al Maktoum (DWC), hebben tijdelijk hun vluchtoperaties stopgezet of beperkt. Veel vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Reizigers wordt geadviseerd contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor de laatste updates.
Reisadvies
Abu Musa en Tunb: kleurcode rood. Ga er niet heen, het is te gevaarlijk.
Rest van de VAE: kleurcode oranje. Reizen alleen als strikt noodzakelijke, toeristische reizen worden afgeraden.
Bron: NL Times & Ministerie van Buitenlandse Zaken
Tegelijkertijd ervaart makelaar Joy van den Hurk de situatie heel anders. Ze is zich bewust van de spanningen en weet dat raketten vanuit Iran een risico vormen voor de regio, maar ze merkt er zelf weinig van. "Het leven hier gaat gewoon door", zegt ze in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!.
Vertekend beeld in de Westerse media
Volgens Joy komt het beeld dat in Nederland op het nieuws te zien is niet overeen met haar ervaring. "Ik denk dat het sowieso in de Westerse media anders overkomt dan wanneer je hier daadwerkelijk bent.”
Wat de inwoners horen aan knallen, zijn de onderscheppingen van het luchtverdedigingssysteem. "Er zijn natuurlijk verschillende dingen afgevuurd vanuit Iran, ook omdat in Dubai, Abu Dhabi en andere emiraten Amerikaanse basissen zitten. Maar omdat de Verenigde Arabische Emiraten een uitstekend luchtverdedigingssysteem hebben, is alles afgekaatst."
Veel vertrouwen in de overheid
Toch erkent Joy dat de spanningen voelbaar zijn. "Ja, het komt dichtbij", zegt ze, maar bang is ze niet geweest. "Ik heb heerlijk geslapen vannacht. Ik heb heel veel vertrouwen in de overheid. De laatste dagen hebben ze er echt heel goed voor gezorgd dat iedereen veilig is. Zelfs voor alle gestrande mensen betalen ze hotels en regelen ze nieuwe vluchten."
Uit voorzorg zijn scholen tijdelijk gesloten, maar verder gaat het dagelijkse leven gewoon door. "Mensen zitten op het terrasje koffie te drinken en ook businessafspraken gaan gewoon door."
Ook in haar werk merkt Joy nauwelijks iets van de onrust. "Collega’s zijn vandaag gewoon aan het bezichtigen. Ik ben bezig met deals, dus uiteindelijk gaat de markt gewoon door." Terug naar Oss is voor Joy nog geen optie. "Nee, nee nee, ik zit super op mijn plek hier."
Gio voelt daarentegen de spanning veel sterker en heeft voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals een tas met paspoorten klaargezet en de auto getankt, voor het geval hij en zijn gezin snel moeten vertrekken.