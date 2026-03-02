Spanningen in Dubai: Gio Latooy schuilt, makelaar Joy blijft ontspannen

Rookpluimen, raketten en een gesloten luchtruim in Dubai: terwijl YouTuber Gio Latooy met zijn gezin moest schuilen in de parkeergarage van zijn hotel, ziet makelaar Joy van den Hurk uit Oss het leven gewoon doorgaan. Toch zijn ze het erover eens: de dreiging is dichtbij en voelbaar.

Gio beschrijft de situatie als 'lijp en bizar.' Hij is samen met zijn vriendin Lynn en zoontje Mexx op vakantie in Dubai en deelt zijn zorgen in zijn nieuwste vlog. "De hele hoofdpagina van het nieuws staat vol met chaos in het Midden-Oosten. Het luchtruim is gesloten en er zijn explosies geweest in Abu Dhabi", vertelt hij. Schuilen voor rakketen

Rond twee uur 's nachts werden Gio en zijn gezin plots wakkergemaakt en moesten ze uit voorzorg in de parkeergarage van hun hotel schuilen. Ze lagen net te slapen toen opeens 'knallen en doffe bonken in de lucht' te horen waren en het alarm voor noodsituaties op zijn telefoon afging. "Ik hoorde bam, bam, bam in de verte. Ik trok de gordijnen open en ik zag ineens vier raketten overvliegen", vertelt hij. Het gezin voelt zich kwetsbaar in hun hotel. "We zitten in een gigantisch hoge toren en dat voelt toch niet fijn. Stel dat er een raket wordt afgeketst? Je weet het gewoon niet. Je denkt misschien: stel je niet zo aan, maar jij zit hier niet."

Wat is er aan de hand in Dubai? Op 28 februari 2026 hebben Israël en de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Deze acties verhogen de veiligheidsrisico’s in de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder Dubai en Abu Dhabi. Slachtoffers

Bij de aanvallen zijn tot nu toe drie mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt door rondvliegende brokstukken van neergehaalde raketten en drones. De slachtoffers zijn onder meer arbeidsmigranten. Vliegvelden

De belangrijkste luchthavens van Dubai, zoals Dubai International Airport (DXB) en Dubai World Central: Al Maktoum (DWC), hebben tijdelijk hun vluchtoperaties stopgezet of beperkt. Veel vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Reizigers wordt geadviseerd contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor de laatste updates. Reisadvies

Abu Musa en Tunb: kleurcode rood. Ga er niet heen, het is te gevaarlijk.

Rest van de VAE: kleurcode oranje. Reizen alleen als strikt noodzakelijke, toeristische reizen worden afgeraden. Bron: NL Times & Ministerie van Buitenlandse Zaken