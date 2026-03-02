Bewoners geëvacueerd bij grote flatbrand: 'Schrok wakker van knal'

De grote brand in een van de zogenoemde Heiningen-flats aan de Heiningen in Bergen op Zoom heeft maandagochtend tot paniek geleid bij flatbewoners. Zij moesten halsoverkop hun appartementen uit en kunnen voorlopig nog niet naar huis. "Het was heel heftig", zegt een van de bewoners.

Jessica staat met haar baby Milan van anderhalve week aan de overkant op straat, zonder luiers en babyvoeding. Desteny is voeding voor haar gaan halen. "Mijn twee honden en katten zitten nog wel binnen", zegt Jessica.

De brand ontstond vanochtend om half tien . Desteny Verlinden (17) woont schuin onder het appartement in de flat en lag nog in bed. "Ik schrok wakker toen ik een enorme knal hoorde", vertelt ze. "Mensen schreeuwden om hulp. Mijn stiefmoeder kwam binnen en heeft me de flat uitgetrokken." Buiten hoorde ze nog meer knallen. "Het rook ook heel erg naar gas. Het was heel heftig, ik wist even niet wat ik moest doen."

Man schreeuwt om hulp

Een buurtbewoner zag de man van het appartement op de vierde verdieping waar de brand ontstond op zijn balkon. "Hij was aan het schreeuwen en gooide dingen naar beneden. We hebben al meerdere keren over hem geklaagd omdat hij overlast veroorzaakt", geeft hij aan. "Vorige week nog heeft hij een ruit ingeslagen. De politie is er toen bij geweest." Volgens hem is de man tijdens de brand van de vierde naar de derde etage geklommen: "Hij was helemaal in paniek en riep om hulp."

Halsoverkop naar buiten

Flatbewoners Marjan, José en Leo zitten direct na de brand buiten op een bankje te wachten tot ze horen wat er staat te gebeuren. "Ik hoorde allemaal sirenes en zag veel politie", beschrijft Leo. "Er was een explosie. Er werd op de deur geklopt dat ik weg moest."

José stond net onder de douche om zich klaar te maken voor een bruiloft. "We hoorden geroep: 'Naar buiten, naar buiten!' Ik heb meteen een joggingbroek aangetrokken en ben naar buiten gegaan."

Bijgepraat in de sporthal

Bij de brand raakte iemand gewond, het gaat om de bewoner van het appartement waar de brand is ontstaan. Hij wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken.

De brand is sinds kwart voor twaalf onder controle, maar bewoners mogen voorlopig niet terug naar hun appartementen. De politie vertelde aan het einde van de ochtend dat ze worden opgevangen in sporthal Gageldonk. Ook de gemeente en slachtofferhulp zijn in de sporthal.